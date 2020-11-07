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Gündem "Biden seçilirse Türkiye'nin S-400'leri için..."
Gündem

"Biden seçilirse Türkiye'nin S-400'leri için..."

Orta Doğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, "Biden yönetimi S-400 konusunda baskı yapar ancak 'Türkiye artık almış, olmuş bitmiş' diyerek kabullenebilirler" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 08:15:00 -
"Biden seçilirse Türkiye'nin S-400'leri için..."

ABD başkanlık seçimini kazanmaya çok yakın olan Demokratların adayı Joe Biden’ın dört yıl boyunca özellikle dış politikada atacağı adımlar ve Türkiye ile nasıl bir ilişki kuracağı en büyük soru işaretlerinin başında geliyor.

Biden’ın Türkiye gibi merkezi ve kritik bir ülkeyi kaybetmek istemeyeceğini söyleyen Orta Doğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, “Türkiye ile uzun vadeli ve istikrarlı bir ilişki kuracağını düşünüyorum. Orta Doğu'da daha az problem istiyorsa Türkiye ile çalışmak zorunda.” dedi.

FETÖ’nün iadesi meselesinde de ilerleme olmayacağına işaret eden Uysal, “FETÖ’nün Biden’ın yönlendirmesini beklemek doğu değil ama FETÖ’cüler Biden’ın etrafını sarmış durumda” diye konuştu.

Türkiye gazetesine konuşan Uysal, “Biden yönetimi S-400 konusunda baskı yapar ancak 'Türkiye artık almış, olmuş bitmiş' diyerek kabullenebilirler. F-35 konusunda ise Türkiye'ye taviz verebilirler” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Bilal Sambur ise şunları söyledi:

Biden Türkiye gibi bir ortağını kaybetmek istemeyecektir. PKK/YPG konusunda ise henüz nasıl bir adım atacaklarını söylemek için erken. Doğu Akdeniz konusunda ise gerilimi düşürecek ve Türkiye ve Yunanistan arasında uzlaşmacı bir politika izleyeceğini tahmin ediyorum.

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