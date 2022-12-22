Biden savaştan memnun! Para ve coşkuyu verdi

ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak açıklama yapıyor.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy savaşın başından bu yana ilk kez yurtdışına çıktı ve ABD'yi ziyaret etti. Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Biden yaptığı açıklamada, "Felaket bir kriz sürecinde ilham kaynağı oldunuz. Putin kritik alt yapı hedeflerini vuruyor. Sivilleri vuruyor. Yaptığı kabul edilemez. Yeni yıl yaklaşırken sizin mesajınızı duyması çok önemli. 2023'te de omuz omuza durmamız gerektiğinin mesajını halkın sizden duyması önemli. 300 gündür Ukrayna halkı demir gibi bir dirayete sahip olduklarını gösterdiler. Ukrayna halkına şunu söyleyeceğim. Siz ne kadar güçlü olduğunuzu gösterdiniz. Onlar yalnız, ama siz hiç yalnız kalmayacaksınız. Bu savaş çok daha büyük bir şeyin parçası. Putin Ukrayna'ya tanklarla saldırdı. Amerikan halkı zorbalara karşı direnmek için bize destek verdi. Putin'in bu savaşı durdurmaya asla niyeti olmadığını da biliyoruz. Bilinçli olarak Ukrayna'nın alt yapısını vuruyorlar. Rusya kışı bir silah olarak kullanıyor. Ne kadar gerekirse yanınızdayız." dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy ise açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: Ukrayna için çok şey yapıyorsunuz. Bu ziyaret çok tarihi bir ziyaret ilişkilerimiz açısından. Gerçek anlamda ortak ve müttefik olduk. Burada yaptığım görüşmelerde bunu hissettim. Başkan Biden'a çok teşekkür ediyorum. Ortaklarını birleştirdi. Kongre'ye de teşekkür ediyorum. Onlardan da destek almayı umuyorum. Benim ana meselem Ukrayna'yı güçlendirmek. İyi haberlerle eve dönüyorum. Sayın Biden yeni ek askeri paket duyurdu. Rusya hesap vermek zorunda yaptığı her şey için. Bu noktada bir barış formülü olması çok önemli. Barış zirvesi için bir küresel fikir önerdik.