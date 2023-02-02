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Dünya Biden, Putin'e 'Sen ruhsuzsun' dedi! Putin'den olay cevap
Dünya

Biden, Putin'e 'Sen ruhsuzsun' dedi! Putin'den olay cevap

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Başkan Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında geçen ilginç bir anektodu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 13:34:00 -
Biden, Putin'e 'Sen ruhsuzsun' dedi! Putin'den olay cevap

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Başkan Joe Biden'ın 2011'deki bir görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "ruhsuz" olarak gördüğünü söylediğini ve Putin'in ise buna kısaca yanıt verdiğini açıkladı.

Ekim 2022'de yapılan ve dün PBS Frontline tarafından yayınlanan bir röportajda Blinken, Biden ile Putin arasında 2011'de gerçekleşen bir ilginç bir görüşmeden bahsetti.

Blinken görüşmede yaşanılanları şöyle anlattı:

"Başkan Putin ile Moskova dışında bir toplantı için o zamanki Başkan Yardımcısı Biden ile oradaydım. Kendimizi bir an Putin'in kütüphanesinde bulduk. Biden, Putin'e 'Gözlerinin içine bakıyorum. Senin ruhun olduğunu düşünmüyorum' dedi. Putin de, Biden'e 'Güzel. Birbirimizi anlıyoruz' dedi."

Blinken bu toplantı hakkında, "Başkan Biden için çok yararlı oldu, çünkü Putin'in bu toplantıları nasıl ele aldığına, tarzına, üslubuna ve bu görüşmelere getirdiği net yorumları öğrenmiş olduk.
Dolayısıyla bu, birini değerlendirmenin iyi ve önemli bir yolu. Ve bence toplantı ve yaptıkları diğer taahhütler, başkanın Cenevre'deki toplantıya yaklaşımına rehberlik etti." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Başkan Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e verdiği mesajın ise şu olduğuna inanıyordu: "Birbirimizi kandırmak için burada değiliz. Ülkelerimizi ve çıkarlarımızı temsil etmek için buradayız. Net ve doğrudan konuşmamız gerekiyor. Ve bu Başkan Biden'ın takdir ettiği bir şey. Bence kendisinin ve Putin'in birbirini biraz anladığından emin olmak istedi."

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