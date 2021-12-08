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Dünya Biden - Putin görüşmesi sonrası Zelenskiy'den flaş açıklama
Dünya

Biden - Putin görüşmesi sonrası Zelenskiy'den flaş açıklama

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya lideri Vladimir Putin'in görüşmesini değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Biden'ın Putin ile görüşmesinin olumlu olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 18:11:00 -
Biden - Putin görüşmesi sonrası Zelenskiy'den flaş açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesini olumlu bulduğunu söyledi.

Zelenskiy, Hırvatistan Başbakanı Andrey Plenkoviç ile yaptığı görüşmeden sonra basın toplantısı düzenledi.

Biden ile Putin'in, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tavrı ve Rusya'nın sınıra asker yığması gündemiyle dün yaptıkları çevrim içi görüşmeyi değerlendiren Zelenskiy, "ABD Başkanı'nın Rusya Devlet Başkanı ile görüşmesinin olumlu olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin her zaman Ukrayna'yı desteklemesinin ülkesinin başarısı olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "İki partili desteğimiz oldu ama en önemlisi krizin çözümünde Başkan Biden'ın kişisel gerçek reaksiyonu ve rolünü görüyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, yarın Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini de aktardı.

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