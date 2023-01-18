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Dünya Biden öyle bir kişinin adını unuttu ki...
Dünya

Biden öyle bir kişinin adını unuttu ki...

Adı gafmatiğe çıkan ABD Başkanı Joe Biden bu seferde, doğum gününü kutladığı kişinin adını unuttu

Yeniakit Publisher
2023-01-18 14:50:00 -
Biden öyle bir kişinin adını unuttu ki...

ABD Başkanı Joe Biden, Martin Luther King günü etkinliğine katıldı. Biden, anma etkinliğinde suikasta kurban giden insan hakları savunucu Martin Luther King'in gelini Andrea Waters King'in doğum gününü kutlamak için mutlu yıllar şarkisini söylemeye başladı. Ancak Andrea'nın adını hatırlayamayan Biden, şarkıyı yarıda kesti.

Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada Rusya'nın çekildiği Herson bölgesi ile Irak'ın Felluce bölgelerini karıştıran Biden "Konu Felluce'den… yani demek istediğim Herson kentinden çekilip çekilmedikleri" ifadelerini kullanmıştı.

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