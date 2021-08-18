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Dünya

Biden, işgalci İsrail'in Başbakanı Bennet ile görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın 26 Ağustos'ta işgalci İsrail'in Başbakanı Naftali Bennett'i Beyaz Saray'da kabul edeceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 21:04:00 -
Biden, işgalci İsrail'in Başbakanı Bennet ile görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın 26 Ağustos'ta işgalci İsrail'in Başbakanı Naftali Bennett'i Beyaz Saray'da kabul edeceği açıklandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu görüşmenin ABD-İsrail ilişkilerini daha da güçlendireceğini söyledi.

Açıklamada, "Ziyaret, aynı zamanda, iki lider için hem İsrail hem de Filistinlilerin barış, güvenlik ve refahına yönelik çabaları ele alma fırsatı da sağlayacaktır." denildi.

Açıklamaya göre Biden ile Bennett, başta İran olmak üzere bölgesel güvenlikle ilgili konuları kapsamlı şekilde ele alacak ve ikili ilişkilerdeki konuları da genişçe değerlendirecek.

13 Haziran'dan göreve başlayan terörist İsrail'in Başbakanı Bennett, Biden ile ilk kez Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

 

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