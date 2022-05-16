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Dünya Biden imzayı attı: Yüzlerce asker gönderilecek
Dünya

Biden imzayı attı: Yüzlerce asker gönderilecek

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'ın askerlerini büyük oranda çektiği Somali'ye yeniden yaklaşık yüzlerce asker konuşlandırılması için karar imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 22:29:00 -
Biden imzayı attı: Yüzlerce asker gönderilecek

New York Times gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Biden, Trump döneminde Amerikan askerlerinin büyük oranda çekildiği Somali için yeni bir adım attı.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) talebi üzerine Somali'de Özel Operasyonlar'a bağlı yaklaşık yüzlerce askerin görevlendirilmesi için gereken yetkiyi imzalayan Biden, söz konusu kararda terör örgütü Eş-Şebab'ın liderlerini de hedef aldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson da söz konusu adımı New York Times'a yaptığı açıklamada teyit ederek, böylece Eş-Şebab'a karşı daha etkili mücadele edilebileceğini kaydetti.

Trump döneminde bölgeden yaklaşık 700 ABD askerinin çekildiğine işaret eden yetkililer, söz konusu kararla bölgeye yeniden 450 civarında asker konuşlandırılmasının planlandığını aktardı.

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