Biden ile Şi'nin Ukrayna görüşmesi başladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile Rusya-Ukrayna savaşını ele aldığı video konferans görüşmesi başladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden-Şi görüşmesi, Washington DC yerel saati ile 09.03'te (TSİ 16.03) başladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu görüşmenin, ABD ile Çin arasında iletişim kanallarının açık tutulmasına yönelik çabanın bir parçası olduğuna işaret etmiş, iki liderin ülkeleri arasındaki rekabetin yönetilmesi konusunun yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı ve ortak konuları da ele alacağını aktarmıştı.

Biden-Şi görüşmesinin, ABD'nin Çin'e sık sık "Rusya'ya Ukrayna konusunda destek ya da silah vermenin bedeli ağır olur" uyarısını yaptığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.