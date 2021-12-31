Biden ile Putin arasındaki Ukrayna görüşmesi bitti

Basın kapalı olarak gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ABD yerel saatiyle 16:25'te (TSİ 00:25) bittiği bildirildi.

Yaklaşık 50 dakika süren ve iki lideri Ukrayna konusunda son bir ayda 2'nci kez bir araya getiren görüşmede, ağırlıklı olarak Ukrayna'daki gerginliğin ele alındığı kaydedildi.

ABD medyasına yansıyan haberlerde Biden'ın Putin'den "Ukrayna konusunda gerilimi düşürmesini" isteyeceği vurgusu öne çıktı.

Biden ile Putin arasında bugün yapılan görüşmenin 10 Ocak'taki diplomatik görüşmelere zemin teşkil etmesi bekleniyor.

Beyaz Saray, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya arasında Ukrayna konusundaki güvenlik görüşmelerinin 10 Ocak'ta başlayacağını bildirmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO-Rusya Konseyini 12 Ocak'ta toplantıya çağırmaya karar verdiğini duyurmuştu.