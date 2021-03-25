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Dünya Biden göçmen krizi için Kamala Harris'i görevlendirdi
Dünya

Biden göçmen krizi için Kamala Harris'i görevlendirdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Meksika sınırındaki göçmen sorununu çözmesi için Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i görevlendirdiler.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 01:09:00 -
Biden göçmen krizi için Kamala Harris'i görevlendirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika sınırındaki göçmenler konusunda kabinesindeki bazı üyelerle Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Harris'in California Başsavcısı olduğu dönemdeki başarılarına dikkati çeken Biden, "Harris'ten, güney sınırımızdaki göçmen sayılarının artmasından dolayı çıkan durumları ve bu konuda Meksika ile diğer bölgeler ile olan çabamızı yönetmesini istedim." ifadesini kullandı.

Biden, Meksika sınırındaki göçmen sayısının her geçen gün ciddi şekilde arttığını belirterek, "Şu anda uğraştığımız göçmen artışı aslında bir önceki yönetim (Donald Trump) döneminde başlamıştı, ama bunu çözmek artık bizim sorumluluğumuz." değerlendirmesinde bulundu.

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