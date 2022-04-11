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Dünya Biden duyurdu: Yasaklıyorum
Dünya

Biden duyurdu: Yasaklıyorum

ABD Başkanı Joe Biden, sabıka soruşturması olmadan ve seri numarasız bir şekilde satılan "hayalet silahlar" olarak nitelendirilen silahların satışını yasaklayacaklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 22:25:00 -
Biden duyurdu: Yasaklıyorum

ABD Başkanı Joe Biden, sabıka soruşturması olmadan ve seri numarasız bir şekilde satılan "hayalet silahlar" olarak nitelendirilen silahların satışını yasaklayacaklarını duyurdu.

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında, ülkede silahlı şiddetle mücadelede atacakları yeni adımları duyurdu.

Kitler halinde satılan ve evde monte edilebilen, herhangi bir seri numarası olmayan "hayalet silahların" sabıka kaydı sorgulaması olmadan satıldığını belirten Biden, "Bu silahları bir terörist de gidip satın alabilir." dedi.

Bu silahların da "ateşli silahlar" kategorisine dahil edileceğini vurgulayan Biden, böylece seri numarası ve sabıka sorgulaması olmadan bu silahların satılamayacağını kaydetti.

Biden, "hayalet silahların" en büyük sorununun izinin sürülememesi olduğuna işaret ederek, potansiyel suçlulara "Bundan sonra hayalet silahlarla suç işlerseniz, federal yargılamaya hazır olun." uyarısında bulundu.

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