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Aktüel Biden Dışişleri Bakanlığına Blinken'ı getirecek
Aktüel

Biden Dışişleri Bakanlığına Blinken'ı getirecek

BM Daimi Temsilcisi siyahi Linda Thomas Greenfield, Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, İç Güvenlik Bakanı Latin Amerika kökenli Alejandro Mayorkas olacak - Obama döneminde Dışişleri Bakanı olan John Kerry, Biden'ın İklim Değişikliği Özel Temsilcisi görevini yürütecek

Yeniakit Publisher
2020-11-23 21:04:32 -
Biden Dışişleri Bakanlığına Blinken'ı getirecek

NEW YORK (AA) - ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Dışişleri Bakanlığına Antony Blinken'ı, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine de Jake Sullivan'ı getireceğini açıkladı.

Biden, kabinesinde önemli pozisyonlarda yer alacak isimleri açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı görevine üst düzey dış politika danışmanlarından Blinken'ı getireceğini duyuran Joe Biden, Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Sullivan'ı seçti.

Biden'ın aynı zamanda Senato Dış İlişkiler Komitesinde yardımcısı olan 58 yaşındaki Antony Blinken, Barack Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yaptı.

Joe Biden'a oldukça yakın olan 43 yaşındaki Jake Sullivan da Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine getirilecek.

Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde de ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Sullivan, Hillary Clinton ABD Dışişleri Bakanı görevindeyken, siyaset planlama biriminin başına getirilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine siyahi Linda Thomas Greenfield gelecek. Greenfield 35 yıl boyunca ABD Dışişleri Bakanlığında kariyer diplomatı olarak görev yaptı.

Joe Biden, İç Güvenlik Bakanlığına Latin Amerika kökenli Alejandro Mayorkas'ı seçti. Mayorkas, Obama döneminde İç Güvenlik Bakan Yardımcısı görevini yürütmüştü.

Biden, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için de Avril Haines'i seçti. Haines, Baracak Obama yönetiminde eski CIA Başkan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

Obama döneminde Dışişleri Bakanı olan John Kerry ise Joe Biden'ın İklim Değişikliği Özel Temsilcisi olacak.

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