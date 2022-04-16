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Dünya Biden da Trump'ın yolundan gitti! Sözünü tutmadı
Dünya

Biden da Trump'ın yolundan gitti! Sözünü tutmadı

ABD sınır yetkilileri, Mart ayı boyunca Meksika sınırını geçmeye çalışan 210 bin kaçak göçmeni tutukladığını duyurdu. Ocak 2021’de göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump’ın katı göçmenlik politikalarını kaldırma sözü vermiş ancak sözünü tutmadı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 21:17:00 -
Biden da Trump'ın yolundan gitti! Sözünü tutmadı

ABD-Meksika sınırında göçmen krizi yaşanmaya devam ediyor. ABD Gümrük ve Sınır Koruma istatistiklerine göre, Mart ayı boyunca geçtiğimiz yılın Mart ayına göre yüzde 24’lük bir artış meydana gelerek, Meksika sınırını kaçak yollarla geçmeye çalışan 210 bin göçmen tutuklandı.

Ocak 2021’de göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump’ın katı göçmenlik politikalarını kaldırma sözü vermiş ancak daha sonra Trump’ın uyguladığı göçmen politikasını geri getirmişti.

Cumhuriyetçiler, Biden’ın Trump dönemi politikalarını geri almasının daha fazla yasadışı göçü teşvik ettiğini söylüyor.

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Yorumlar

havva BULUT

bu haber bizim halkımızla ne ilgisi var ekonomi haberi nerde esnaf çifçi emekli nerde yazık günah akit siz gidin böyle haberler yapın

Putsavar

Zilletçiler gibi sözünü tutmuyor. Söz verip tutmamak kafirlik alametidir.
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