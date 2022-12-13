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Dünya Biden beklentisini açıkladı: 2023'ün sonuna kadar...
Dünya

Biden beklentisini açıkladı: 2023'ün sonuna kadar...

ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonun kasımda beklenenden az arttığına işaret etti, 2023'ün sonuna kadar fiyatların normale dönmesini beklediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 19:29:00 -
Biden beklentisini açıkladı: 2023'ün sonuna kadar...

ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonun kasımda beklenenden az arttığına işaret etti, 2023'ün sonuna kadar fiyatların normale dönmesini beklediklerini belirtti.

Biden, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 7,1 ile beklenenden az artmasının ardından Beyaz Saray'da bir konuşma yaptı.

Son 5 aydır arka arkaya enflasyon hızında düşüş gördüklerini belirten Biden, "Enflasyonun çift haneli rakamlarda arttığı bir dünyada, Amerika'da enflasyon azalıyor." dedi.

Tüm bunlara rağmen ülkede fiyatların hala yüksek olduğunu, bu konuda yapılacak çok işleri olduğunu vurgulayan Biden, özellikle gıda ve benzin fiyatlarında son aylarda ciddi düşüş yaşandığını belirtti.

Bir gazetecinin enflasyonun ne zaman normale döneceğini sorması üzerine Biden, "Gelecek yılın sonuna kadar bunun olmasını bekliyoruz. Bu konuda net bir tahminde bulunamam ama fiyatların artık artmaması gerekiyor." diye konuştu.

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