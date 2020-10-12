Biden, bağışlarda Trump'ı geride bıraktı

WASHINGTON (AA) - DİLARA ZENGİN - ABD'de başkanlık seçimlerine 1 aydan az süre kala Demokrat aday Joe Biden, seçim kampanyası kapsamında topladığı bağışlarla Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.

Ülkede 3 Kasım'da yapılacak 59. Başkanlık Seçimleri'ne kısa zaman kalmasıyla artan heyecan, adayların seçim kampanyalarına yapılan bağışlara da yansıdı.

Söz konusu bağışlar adayların seçim kampanyalarının finansmanında önemli rol oynarken, seçim anketlerinde önde görünen Demokrat Parti adayı, eski Başkan Yardımcısı Biden, topladığı bağışlarla Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Trump'ın önüne geçti.





- 2020 seçimleri için toplanan bağışlar 3 milyon doları aştı





AA muhabirinin Washington merkezli bağımsız sivil toplum kuruluşu Center for Responsive Politics'in son verilerinden derlediği bilgilere göre, 2020 seçimleri için yapılan bağışların toplam tutarı 3 milyon doları aştı.

Demokrat Parti'nin adayı Biden'ın seçim kampanyası için bu zamana kadar 708,5 milyon dolarlık bağış yapılırken, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Trump için yapılan bağışlar 595 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Biden'ın kampanyasına en büyük mali destek siyasi gruplardan geldi. Demokrat ve liberal gruplar Biden'a toplamda 81,1 milyon dolar bağışta bulundu. Emekliler ise 53,9 milyon dolarlık bağışla Biden'a en çok mali desteği veren ikinci grup oldu.

İş dünyası da Biden'dan mali desteği esirgemedi. Borsa ve yatırım çevrelerinin Biden'ın seçim kampanyasına yaptığı bağışların tutarı 51 milyon doları geçti. Ayrıca, hukuk, eğitim, emlak, kamu, sağlık ve medya sektörlerinden de Biden'ın kampanyasına finansman desteği sağlandı.





- Biden'a en fazla bağış California'dan geldi





Ülkede Biden'a en fazla bağışın yapıldığı eyalet California oldu. Demokrat adaya yapılan bağışların yüzde 20,6'sı California'dan, yüzde 13,3'ü New York'tan, yüzde 8,1'i Washington DC'den, yüzde 5,8'i Massachusetts'ten ve yüzde 52,2'si diğer eyaletlerden geldi.

Biden'ın seçim kampanyasına bağışta bulunanların demografik özelliği incelendiğinde, Demokrat Parti'nin adayına mali destek verenlerin yüzde 53,8'ini erkekler, yüzde 46,2'sini ise kadınların oluşturduğu görüldü.

Öte yandan, Biden'ın kampanyasına sunulan katkının yüzde 37'den fazlasını 200 doların altındaki bağışlar oluşturdu.





- Emekliler, Trump'ı bağışlarla destekledi





Cumhuriyetçi aday Trump'ın seçim kampanyasına ise en büyük mali desteğin emeklilerden gelmesi dikkati çekti. Emekliler, Trump'ın seçim kampanyası için toplam 127,7 milyon dolarlık bağışta bulundu.

Emeklilerin ardından Trump'a en çok bağış desteği sağlayanlar 35,6 milyon dolarla Cumhuriyetçi ve muhafazakar siyasi gruplar oldu. Başkan olmadan önce emlak sektöründe faaliyet gösteren Trump'ı mali açıdan en çok destekleyen üçüncü grup ise 16,7 milyon dolarla emlak sektöründen bağışçılar oldu.

Finans, enerji, borsa ve yatırım ile iş çevreleri de Trump'ın seçim kampanyasına katkıda bulunan diğer gruplar arasında yer aldı.





- Trump'ın bağışçılarının yüzde 62,7'si erkek





ABD'de Cumhuriyetçi aday Trump'a en fazla bağışın yapıldığı eyalet Texas oldu. Trump için yapılan bağışların yüzde 12,1'i Texas'tan, yüzde 11,6'sı California'dan, yüzde 11,6'sı Florida'dan, yüzde 5,9'u Virginia'dan ve yüzde 58,7'si diğer eyaletlerden geldi.

Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Trump'ın bağışçıları arasında erkeklerin yoğunlukta olduğu görüldü. Trump'ın seçim kampanyasına bağış yapanların yüzde 62,7'sini erkekler, yüzde 37,3'ünü ise kadınlar oluşturdu.

Trump'a yapılan bağışların yüzde 52,8'i 200 doların altındaki bireysel bağışlardan oluştu.