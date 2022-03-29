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Dünya Biden, Avrupalı liderlerle Ukrayna savaşını görüştü
Dünya

Biden, Avrupalı liderlerle Ukrayna savaşını görüştü

ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Şansölyesi Scholz, İtalya Başbakanı Draghi ve İngiltere Başbakanı Johnson ile ortak telefon görüşmesinde, Ukrayna-Rusya savaşını ve Rusya'ya uygulanan yaptırımları görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 23:19:00 - 2022-03-29 23:23:08
Biden, Avrupalı liderlerle Ukrayna savaşını görüştü

Beyaz Saray, Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Şansölyesi Scholz, İtalya Başbakanı Draghi ve İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonla görüştüğünü duyurdu.

Açıklamada, "Liderler, Ukrayna'daki acımasız saldırılarından dolayı Rusya'ya bedel ödetmeye ve bu haksız ve sebepsiz saldırıya karşı kendisini savunmak için Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamaya devam etme kararlılıklarını teyit ettiler" ifadelerine yer verildi.

Enerji piyasalarını desteklemenin önemi tartışıldı

Liderlerin, hem Ukrayna içinde hem de diğer ülkelere sığınan Ukraynalı sığınmacılara insani yardım sağlama çabalarını gözden geçirdikleri belirtilen açıklamada, "Liderler, Mariupol'daki sivillere insani yardım ihtiyacının altını çizdiler. Yaptırımlar nedeniyle mevcut sıkıntılar ışığında istikrarlı enerji piyasalarını desteklemenin önemini de tartıştılar" denildi.

 

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