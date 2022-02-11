Biden Afganistan'ın parasını ABD'lilere dağıtacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Afganistan Merkez Bankası'na ait 7 milyar doları özel başkanlık yetkisiyle ikiye bölmeye hazırlandığı iddia edildi.

New York Times (NYT) gazetesinin "son dakika" olarak dünya kamuoyuna duyurduğu habere göre, Amerikan bankasındaki bu paranın yarısı 11 Eylül saldırılarının kurbanlarına dağıtılacak. Paranın diğer yarısı ise, Afganistan'daki insani yardım kuruluşlarına verilecek.



Afganistan'da gücün Taliban'a geçmesinden önce, Afgan yetkililerin yüklü miktarda parayı ABD'ye aktardığı belirtilmişti.

Taliban da bu paranın Afganistan'a ait olduğunu söylüyor ve kendilerine iade edilmesini talep ediyor.

Ancak Washington yönetimi, yeni Taliban yönetiminde yetkinin kimde olduğunun bilinmediğini iddia ederek, bankaki rezervi dondurdu.

New York Times'a konuşan yetkililer, ABD tarafından uygulanan terörle mücadele yaptırımlarını hatırlatarak, "Taliban'la finansal işlemlere girilmesi yasa dışı" dedi.

Biden'ın söz konusu kararı kısa sürede resmi olarak açıklayacağı ifade edildi.