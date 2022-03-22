  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Biden, 4 Avrupalı liderle Ukrayna’yı görüştü
Dünya

Biden, 4 Avrupalı liderle Ukrayna’yı görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Avrupalı liderle Ukrayna’daki durumu görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 01:56:00 -
Biden, 4 Avrupalı liderle Ukrayna’yı görüştü

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 26’ncı gününde devam ederken, dünya liderleri savaşı sona erdirmek için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştüğü ve görüşmede Ukrayna’daki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Liderlerin Rusya'nın sivillere yönelik saldırıları da dahil olmak üzere Ukrayna'daki acımasız taktikleriyle ilgili ciddi endişelerini ifade ettikleri belirtilen açıklamada, liderlerin ülkelerini Rusya’ya karşı savunan cesur Ukraynalılara güvenlik yardımı ve şiddetten kaçan milyonlarca Ukraynalıya insani yardım sağlamak da dahil olmak üzere Ukrayna'ya devam eden desteklerinin altını çizdikleri aktarıldı. Açıklamada ayrıca, liderlerin Ukrayna'nın ateşkese ulaşma çabalarını desteklemek için son diplomatik çabaları da gözden geçirdikleri ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay