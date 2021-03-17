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Dünya Biden 25 Mart'ta basının karşısına çıkacak
Dünya

Biden 25 Mart'ta basının karşısına çıkacak

Göreve geldiği günden bu yana basın açıklamasında bulunmayan ABD Başkanı Joe Biden'ın 25 Mart Perşembe günü basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 02:14:00 -
Biden 25 Mart'ta basının karşısına çıkacak

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada "Başkan Biden, 25 Mart Perşembe günü öğleden sonra resmi bir basın toplantısı düzenleyecek." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 2 aydır görevde olan Biden'ın bugüne kadar basın mensuplarından az soru alması ve resmi bir basın toplantısı düzenlememiş olması sıklıkla eleştiriliyordu.

Psaki ise Biden'ın bu ay içinde bir basın toplantısı düzenleyeceğini kaydetmişti.

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