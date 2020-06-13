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Aktüel

Biçerdöverden çıkan kıvılcım 60 dönümlük ekili araziyi küle çevirdi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcım, 60 dönümlük ekili alanı küle çevirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 09:31:37 -
Biçerdöverden çıkan kıvılcım 60 dönümlük ekili araziyi küle çevirdi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcım, 60 dönümlük ekili alanı küle çevirdi.


Olay, dün öğle saatlerinde Çınar’a bağlı Alancık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcım Arpa ekili tarlaya sıçradı. Alevler kısa sürede yayılarak büyüdü. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin suyla, köylülerin de traktörle müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangında, 60 dönüm arpa ekili tarla küle döndü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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