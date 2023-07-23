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Gündem Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Sacit Pişkin'in son görüntüleri!
Gündem

Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Sacit Pişkin'in son görüntüleri!

Yeniakit Publisher
2023-07-23 16:24:00 - 2023-07-23 16:45:51

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na düzenlenen hain saldırıda hayatını kaybeden Sacit Pişkin'in son görüntüleri ortaya çıktı.

Pişkin'in alçak saldırıda yaralandıktan sonra Salih Demir ile birlikte kapıya yöneldiği, yaraları halde bir süre daha ayakta kaldığı gözlendi.

Bugün Adana'da son yolculuğuna uğurlanan Pişkin'in vefatı HÜDA PAR'lı dava arkadaşlarını yasa boğdu.

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