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Yaşam Bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
Yaşam

Bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-04-16 02:57:00 -
Bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Samsun’un Alaçam ilçesinde bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Yeni Cami Mahallesi’nde sosyal medyada tartışan 2 kişi akşam bir parkta buluşarak tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.C.O. (16) bıçakla E.K.’yı (19) vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

E.K., ise Ü.C.O’nun bıçağını elinden alıp kendisini yaralayan kişiyi aynı bıçakla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan E.K. Bafra Devlet Hastanesine, diğer yaralı Ü.C.O. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hayati tehlikesi olan yaralılar, tedavilerinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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