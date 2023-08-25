Bıçaklı kavgada 1 ölü
Hatay'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada şahıslardan biri hayatını kaybetti.
Hatay, Ersin ilçesi, Mahmutlu Mahallesi'nde, M. Y. (45) kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada, M. Y. bıçaklandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, M. Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
M. Y.'nin cenazesi, Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, M. Y.'i bıçaklayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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