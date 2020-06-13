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Yerel

Bıçaklanan genç günlerdir verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

Batman'da 12 gün önce iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 12:29:00 -
Bıçaklanan genç günlerdir verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

Batman’ın Gercüş ilçesinde 12 gün önce çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçakla yaralanan 22 yaşındaki Ercan Aslan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Aslanın cenazesi Pınarbaşı Mahallesinde bulunan mezarlıkta toprağa verildi. Olay 12 gün önce Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Mehmet Nuri Kaya Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İki gurup arasında bilinmeyen bir nedenle yaşanan bıçaklı kavgada Ercan Aslan ağır yaralanmıştı.

Gözyaşları arasında toprağa verildi

Gercüş Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Ercan Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç, hastanede yapılan otopsinin ardından Gercüş’te gözyaşları arasında toprağa verildi.

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