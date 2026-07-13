Bıçakla öldürüp intihar etti! Cezaevinden izinle çıkıp eski eşini katletti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gaziantep'te, cezaevinden izinli çıkan Eyüp Atar adlı şahıs, evine gittiği eski eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti.
Gaziantep'te cezaevinden izinli çıkan Eyüp Atar, Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde yaşayan eski eşi Esengül Doğu'nun oturduğu eve gitti. Bu sırada ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgada, Esengül Doğu'yu bıçaklayarak öldüren Eyüp Atar, daha sonra kendini asarak intihar etti. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.