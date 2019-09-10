Bıçakla 11 kişiyi yaralayan sanığın davasında karar

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de önüne çıkan 11 kişiye bıçakla saldırarak yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Ali Kardaş, toplam 70 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ali Kardaş ile avukatı katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Kardaş, olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ali Kardaş'ı 5 müştekiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği gerekçesiyle 5 kez 13 yıl olmak üzere toplam 65 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Kardaş'ı 2 müştekiye yönelik "nitelikli yaralama" suçundan toplam 3 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum eden mahkeme heyeti, sanığın 4 müştekiye yönelik "kasten yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle toplam 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, toplamda 70 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum ettiği sanık Kardaş'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ali Kardaş'ın Ekim 2018'de Kadıköy İnönü Caddesi'ndeki bir kasaba gelerek, iş yeri sahibine amcasının oğlunun telefon numarasını sorduğu anlatılmıştı.



Kardaş'ın söz konusu numaranın kendisinde olmadığını söylemesi üzerine iş yeri sahibi Ahmet Yeten'i karın bölgesinden bıçakladığı aktarılan iddianamede, akabinde aynı iş yerinin diğer sahibi olan Mehmet Yeten'i de göğüs bölgesinden bıçakladığı kaydedilmişti.



İddianamede, sanık Kardaş'ın daha sonra söz konusu iş yerine alışverişe gelen Tuğba Ablak'ı boyun bölgesinden, cadde üzerinde elinde bıçakla yürürken tesadüf eseri yanından geçen Ali Önder'i karnından, Hayrettin Sancaktaroğlu'nu kolundan ve göğüs kısmından, Şefik Piltan'ı da karnından bıçakladığı aktarılmıştı.



Bu sırada yaralananları görerek tepki gösteren Abdullah Özel'i de bıçakla yaralayan Ali Kardaş'ın daha sonra yoldan geçmekte olan Mehmet Emin Parlak'ın kalbine doğru birden fazla kez bıçak salladığı aktarılan iddianamede, Kardaş'ın devamında Hüseyin Ertürk'e belinden, Murat Yıldız'ı 2 kez boynundan, İbrahim Yıldız'ı ise sağ uyluk kısmından yaraladığı anlatılmıştı.

İddianamede, 5'i hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanan toplam 11 müştekinin de Kardaş'tan şikayetçi oldukları belirtilerek, Kardaş'ın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 müşteki için ayrı ayrı olmak üzere, toplam 99 yıldan 165 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.