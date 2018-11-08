Bıçak gibi ağrı hissediyorsanız...

Ağrı, göbek deliği çevresinden başlar ve karnın sağ alt bölgesinde yoğunlaşır. Karnın genelinde “donuk” bir ağrı, karnın sağ alt kısmında ise keskin ve şiddetli ağrılar oluşabilir.

Ağrıya kusma, mide bulantısı, ateş, kabızlık ya da ishal, gaz sorunu ve sırt ağrısı gibi diğer belirtiler de eşlik edebilir. Ancak, ağrı dışında görülen bu belirtiler her kişide ortaya çıkmayabilir.

Apandisit Nedir?

Apandisit kısaca “apandis”in iltihaplanmasıdır.

Kalın bağırsağa bağlı bir tüp şeklinde ve yaklaşık 10 cm uzunluğundaki bu doku iltihaplandığında, kalın bağırsağın bu bölümü tıkanabilir.

Apandis patladığında ise iltihaplı sıvı karın boşluğuna akar ve kısa sürede gerekli önlemler alınmazsa karın zarı iltihabına yol açar.

Karın zarının iltihaplanması ise –müdahale edilmezse- hayati tehlike yapacaktır.

AMAN PATLAMASIN!

Apandis patlaması hayatı tehdit eden, ciddi bir sağlık sorunu olduğu için bu bölgede meydana gelen ağrılara dikkat edilmeli ve şiddetini arttıran, uzun süre devam eden ağrılar için bir sağlık kuruluşuna gidilerek gerekli muayene yaptırılmalıdır.



Karıştırmamalısınız

Gaz, fazla yemek sonrası yaşanan ağrılar, böbrek ya da karın bölgesinde bulunan diğer organların ağrılarıyla apadisit ağrısı karıştırılabilir.

Ağrı bel bölgesi genelinde, göbek deliği hizasında görülebilir.

Genele yayılan ağrılar donuk ve süreklidir. Ancak karnın sağ alt kısmını doğru ilerledikçe ağrı şiddetlenir ve “bıçak gibi” olarak tabir edilen ağrılar yaşanabilir.

Sağ bölgedeki ağrı genellikle kalça kemiğinin hemen üst kısmına denk gelmektedir.

Karnınıza hafifçe bastırın. Dokunmak bile özellikle karnın sağ kısmında ağrıya sebep oluyorsa doktorunuzu aramanız gerekir.



Karın bölgesine bastırdığınızda bu bölge normalden daha sert ya da şiş hissediliyorsa (ağrıyla birlikte) apandisit olabilir.

Apandisit ağrısı yürümenizi zorlaştırabilir. Ayağa kalkın ve yürüyün, yürürken dahi ağrı yaşıyorsanız bunun sebebi apandis iltihaplanması olabilir.

Ek olarak fetüs pozisyonunda kıvrılarak yatmak ağrıyı hafifletiyorsa ağrı büyük ihtimalle apandisit yüzünden oluşuyordur.

Diğer Belirtiler

İştah kaybı

Mide bulantısı

Ağrılar başladıktan hemen sonra kusma

Karın bölgesinin şişmesi

Gazla birlikte görülen kabızlık ya da ishal

Gaz çıkarmakta zorlanma

Ateş

Kıçta ağrı

Ağrılı idrara çıkma

Korunak Mümkün mü?

Maalesef hayır. Apandisitten tamamen korunmada kesin bir yöntem bulunmuyor. Ancak yapılan araştırmalarda “yüksek lifli” beslenmede çok daha az apandisit vakası görüldüğünü ortaya koyuyor.

Lifli gıdaların apandisi nasıl etkilediği net olarak bilinmese de, besin lifinin tuvalete çıkmayı kolaylaştırması nedeniyle bağırsaklara binen yükü hafiflettiği ve apandisit riskini düşürdüğü yönünde bazı görüşler bulunuyor.