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Biberiye yağı nasıl yapılır? | Biberiyenin faydaları nelerdir?

Baş ağrısından kabızlığa, saç dökülmesinden selülite birçok soruna iyi geldiğine inanılan, üstelik yemeklere de benzersiz bir lezzet katan biberiye yağını aktardan alabileceğiniz gibi çok daha ekonomik bir biçimde evinizde de yapabilirsiniz. İster taze biberiyeden isterseniz de kuru biberiyeden yapabileceğiniz biberiye yağının yapılışı ve püf noktalarını haberimizde bulabilirsiniz. Peki, biberiye yağı nasıl yapılır?

17 Mart 2019 Pazar 16:55
Biberiye yağı nasıl yapılır? | Biberiyenin faydaları nelerdir?

Baş ağrısından kabızlığa, saç dökülmesinden selülite birçok soruna iyi geldiğine inanılan, üstelik yemeklere de benzersiz bir lezzet katan biberiye yağını aktardan alabileceğiniz gibi çok daha ekonomik bir biçimde evinizde de yapabilirsiniz. İster taze biberiyeden isterseniz de kuru biberiyeden yapabileceğiniz biberiye yağının yapılışı ve püf noktalarını haberimizde bulabilirsiniz. Peki, biberiye yağı nasıl yapılır?

Biberiye yağı nasıl yapılır?

Taze biberiye ile biberiye yağı tarifi

3-4 dal taze biberiye
475 mililitre zeytinyağı (yemeklerde kullanmayacaksanız jojoba ya da tatlı badem yağı da olur)

Biberiyeleri soğuk suyla iyice yıkayıp temizleyin. Yaprakları dallarından tek tek koparın.

Yağı tencereye alın ve hafifçe ısıtın ve içine biberiye yapraklarını ekleyin.

Biberiyeleri yağda 5 dakika kadar ısıtıp altını kapatın. Yaprakları bir süre daha yağda bekletin.

Yağ oda sıcaklığına geldiğinde yaprakları metal bir kevgirle yağdan çıkarın.

Yağınız soğuttuktan sonra kullanıma hazır. Güzelce sterilize edilmiş vakumlu bir kavanozda, ışık almayan serin bir yerde saklayabilirsiniz. Bir hafta içinde tüketmeye çalışın.

Kuru biberiye ile biberiye yağı tarifi

1 büyük çorba kaşığı kuru biberiye
475 mililitre zeytinyağı

Kavanozu 10 dakika kadar kaynatarak güzelce sterilize edin.

Biberiyeleri kavanoza yerleştirin ve yağı üzerine ekleyin. Bu işlemde taze biberiye kullanmak yağda zehirleyen bakterilerin oluşumuna neden olabilir, o nedenle biberiyenin iyice kuruduğundan emin olun.

Kavanozu üzerinde 1 parmak boşluk kalacak şekilde yağ ile doldurun. Biberiyenin tamamının yağın içine girdiğinden emin olun.

Kavanozun ağzını sıkıca kapatıp güneşli bir yerde 2 hafta bekletin. Bu sürede yağınız yavaş yavaş ısınacak ve biberiye aroması yağa geçecek. 2 haftanın sonunda yağınızı kullanabilirsiniz.

Ancak kullanmadan önce yağı temiz bir tülbentle geniş metal bir kaseye süzün. Bu işlemi yaparken ellerinizin temiz olmasına dikkat edin. Artan biberiye yapraklarını çöpe atın.

Yağı yeniden ağzı vakumlu kavanoza doldurun. Kuru biberiyle yapacağınız yağı bir yıl saklayabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:55
  1. Biberiyenin faydaları
  2. Biberiyenin faydaları nelerdir?
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