Biber soslu pratik börek tarifi: Bu yaptığın yeni şenlik böreği tarifi dikkat çekecek! Bir kez deneyin

Vakti olmayanlara alternatif sunacak harika bir tarifimiz var: Soslu pratik börek de hem tadına doyulmaz lezzeti hem de kolay yapımı ile gönüllere taht kuruyor. Biber soslu pratik börek! Çayın yanına çok yakışacak biber soslu pratik börek tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları adım adım açıklıyoruz...

BİBER SOSLU PRATİK BÖREK MALZEMELERİ

9 adet kare milföy hamuru

İçi için;

400 gram dana kıyma

1 adet kuru soğan

2 adet dolmalık biber

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için;

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı pekmez

Sosu için;

3 adet kırmızı kapya biberi

2 adet sıkmalık portakal

3 adet Arnavut biberi

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı esmer şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Biber soslu pratik börek tarifi nasıl yapılır?

Adım1. Öncelikle iç harcını hazırlayalım. Soğanları, maydanozları ve biberleri ince küpler şeklinde doğrayın. Tavada önce soğanı pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından soğan ve en son maydanozları ekleyerek pişirin. En son tuz ve baharatlarını atıp ocağın altını kapatın.

Adım 2. Ardından sosu için biberleri ince ince kıyın ve tavada hafif kavurun. Sıktığınız portakalları ve diğer malzemeleri ekleyerek ocakta kısık ateşte pişirin. Milföy hamuruna iç malzemeleri bölüştürün. Dört ucunu da birleştirin.

Adım 3. Üzerine yumurta sarısı ve pekmezden karışım hazırlayıp sürdükten sonra 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından aldığınız milföylerin yanına soğuyan portakallı sosu servis edin. Milföyleri hemen servis etmeyecekseniz üzerini temiz bir bezle örtün. Afiyet olsun...

Bonus tarif:

Domates Soslu Biber Kızartması Tarifi

Domates Soslu Biber Kızartması Malzemeleri

500 gr. çarliston biber

yarım çay bardağı sıvı yağ

2-3 diş sarımsak

1 su bardağı domates rendesi

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

Domates Soslu Biber Kızartması Nasıl Yapılır?

Yarım kg yakın çarliston biberlerin içini çıkartıp tohumlarını temizliyoruz. İri iri doğruyoruz.

Bir tavaya yağ koyup kızdırıyoruz. Kızan yağın içine biberleri ekliyoruz. Üzerine tuz serpip kapağını kapatıyoruz.

Ara ara karıştırarak biberleri kızartıyoruz. Kızaran biberlerin üzerine 1 su bardağı domates rendesini, 2-3 diş sarımsağı ve 1 çay kaşığı kekiği ekleyip karıştırıyoruz.

Kapağını ekleyip 3-4 dakika daha pişirip servis tabağına alıyoruz. Afiyet olsun.