Biber dolması yemeği nasıl yapılır? Biber dolması tarifi malzemeleri

Dolma deyince akıllara ilk akla gelen lezzetlerden biri olan biber dolması yanında yoğurtla birlikte yeterince karın doyurucudur. Peki, biber dolması yemeği nasıl yapılır? Biber dolması için gerekli malzemeler nelerdir? İşte biber dolması tarifi...

Malzemeler

-½ kg dolmalık biber

-1 bardak pirinç

-1 bardak bulgur

-1 tane soğan

-1 kaşık salça

-½ bardak ılık su

-Maydanoz

-2-3 adet domates

-Karabiber

-Tuz

-Nane

-Sıvıyağ-Zeytinyağı

Biber dolması yemeği nasıl yapılır?

Öncelikle soğan ve domatesleri küçük küçük doğrayın. Derin bir kabın içinde yıkadığınız pirinç ve bulguru karıştırın. Maydanozları ince ince kıyın ve diğer bütün malzemelerle birlikte bulgur ve pirince ekleyip iyice karıştırın.

Daha sonra içini çıkarttığınız ve temizlediğiniz biberlerin içini harçla doldurun. Üzerlerini domateslerin uç kısımlarıyla kapatabilirsiniz. Tencereye dizdiğiniz dolmaların üzerine bir kabın içinde hazırladığınız salçalı su dökün. Üzerini geçmeyecek kadar. Kısık ateşte pişirin.