Biatlon Yaz Dünya Şampiyonası yarın başlayacak
- Belarus'ta gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye 5 sporcuyla temsil edilecek20 Ağustos 2019 Salı 10:22
ANKARA (AA) - Biatlon Yaz Dünya Şampiyonası, yarın Belarus’un başkenti Minsk'te başlayacak.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 25 Ağustos Pazar günü sona erecek şampiyonada Türkiye, 5 sporcuyla mücadele edecek.
Organizasyonda 27 ülkeden 257 sporcu kürsü mücadelesi verecek.
Antrenörlüklerini Mustafa İlçin ile Şadi Yusufoğlu'nun yaptığı Biatlon Milli Takımı; Halil İbrahim Yılmaz, Mehmet Üstüntaş, Zana Öztuç, Gülşah Ağa ve Zeynep Elif Durlanık'tan oluşuyor.
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