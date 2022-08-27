Bi zahmet mutlu ol yani Mertens!

Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'in sözleşme detayları belli oldu. 35 yaşındaki yıldız isim, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ı tercih etmemin en büyük sebebi, Galatasaray'ın en büyük kulüp olmasıdır. Burada olmaktan çok mutluyum ve burada olduğum için gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı. 35'lik yıldız Mertens'in bu sezon için 4 milyon euro alacak olması ve 25 maça çıkması halinde ise otomatik olarak 2.900.000 Euro'luk 1 yıllık sözleşmesi uzayacak..

Galatasaray'da transfer döneminde en çok konuşulan isimlerden biri Dries Mertens olmuştu. Sarı-Kırmızılı takım 35 yaşındaki Belçikalı yıldızı 1+1 yıllığına kadrosuna katmıştı.

Bu sene 4 milyon Euro alıyor

Fanatik'e göre; Sarı-Kırmızılı takım KAP'a yaptığı açıklamada Mertens'in yıllık maaşını açıklamıştı. Belçikalı futbolcu imza parasıyla birlikte Galatasaray'dan bu sezon için toplam 4 milyon Euro kazanacak...

Kap'a yapılan açıklama

"Profesyonel futbolcu Dries Mertens ile 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2022-2023 sezonundan net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ile 1.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir."

Napoli formasıyla İtalya Serie A'da 9 sezon boy gösteren ve kulübün tarihteki en golcü oyuncusu konumunda bulunan Mertens sözleşmesi bittikten sonra Juventus'tan senelik 5 milyon Euro teklif almıştı. Ancak yıldız futbolcu Napoli'ye saygısından bu teklifi kabul etmemişti.

Sözleşmesinde 25 maçlık opsiyon maddesi var

Yıldız futbolcu bu sezon 25 maça çıkması durumunda sözleşmesi aynı şartlarda uzayacak. Bu sezon şimdiden Giresunspor ve Ümraniyespor maçlarında forma giyen Mertens 23 maça daha çıkarsa 1 yıl daha Galatasaray forması giyecek. Belçikalı hücumcu gelecek yılda 2.9 milyon Euro kazanacak.



