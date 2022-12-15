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Medya Bi bitmediler gitti! Şu rezilliğe bakar mısınız?
Medya

Bi bitmediler gitti! Şu rezilliğe bakar mısınız?

Elinde alkol şişesiyle alışveriş merkezine giden oyuncu Merve Boluğur skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 16:00:00 - 2022-12-15 16:00:37
Bi bitmediler gitti! Şu rezilliğe bakar mısınız?

Elinde alkol şişesiyle alışveriş merkezine giden Merve Boluğur, hiç tanımadığı adamın masasına oturdu.

Uzun zamandır ekranlarda olmadığı halde sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen  oyuncu Merve Boluğur, şaşırtmaya devam ediyor.

DJ Mert Aydın ile 44 günlük evliliğini 23 Kasım'da sonlandıran Merve Boluğur, önceki gün Atiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü oyuncu, bir alışveriş merkezinin yemek katında objektiflere yansıdı.

Elinde alkol şişesiyle gezdi

Takvim'e göre, Boluğur, elinde yemek tabağı ve alkol şişesiyle hiç tanımadığı bir kişinin masasına oturdu. Boluğur, bir anda karşısındakine ilginç sorular başlayınca etrafındakileri korkuttu.

Boluğur'u elinde alkol şişesiyle görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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