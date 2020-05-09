Beytüşşebap’ta sanayi sitesi kurulacak

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yer temini gerçekleştiren bir grup girişimci, kendi imkanlarıyla karma sanayi sitesi kurmayı hedefliyor.

Beytüşşebap’ta faaliyet gösteren Eğitim, Kültür ve Kalkınma Derneği Başkanı Zekeriya Dursun, üyeleri ve girişimciler ile birlikte, kendi imkanlarıyla aldıkları arsa üzerinde küçük ölçekli karma dükkanların olduğu site açacaklarını söyledi. İlçedeki eksikliği gidermek için çabaladıklarını kaydeden Dursun, "Bir arkadaşımızla bir sohbetimizde demir işiyle uğraşan arkadaşımız aslında güzel makineler almak istediğini ancak bunun işini tamda oturtacak bir iş yerinin olmadığını söylemişti. Bu arkadaşımızın lafı bende yer etti. Sonra dernek üyelerimizle paylaştım. Ülkemizdeki korona virüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Her şey neredeyse durmuş durumda. Bunu iki yıl fikir olarak başlattık. İlçemizde pimapenci, demir doğramacı, tamirci, mobilyacı ve marangoz gibi işleri olan vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda çalışmaları için bir yer satın aldık. Esnafımız daha güzel bir yerde çalışacak inşallah. Bu işe arkadaşlarımızla beraber girdik. Yaptığımız toplantılar neticesinde arsa satın aldık. Zor bir durumdayız kendi imkanlarımızı kullanmak istedik. Bu aylarda inşallah inşaatına başlayacağız. Böyle bir projemizin olduğunu Belediye Başkanı Habip Aşan ile de paylaştım, destekçimiz olacaklarını söylediler. Vali, kaymakam ve oda başkanlarını ziyaret etmek istiyoruz. Küçük bir girişim ama Beytüşşebap’ın kaderini değiştirecek bir girişimdir" dedi.