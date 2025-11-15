Beytüşşebap beyaza büründü! Kar yağışı etkisini artırdı
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşam başlayan sağanak yağış, gece yarısından itibaren yoğun kara dönüştü. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak ve vatandaşların ulaşımını sağlamak için yoğun mesai harcıyor.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz, Toptape, Akarsu, Gökçe ve Mezra köyleri tamamen kar altında kaldı. Bölgedeki yağışın aralıksız devam etmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, kapanan yollar için İl Özel İdare karla mücadele ekipleri sabahın erken saatlerinde çalışma başlattı.
Karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle karla kaplanan yolları açma çalışmaları aralıksız sürerken, yetkililer vatandaşlara olası buzlanma ve don tehlikesine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.