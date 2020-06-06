Beytüşşebap balı patent aldı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde organik bal elki adıyla patent aldı. Ülkenin dört bir yanına gönderilen bal, polen, arı sütü ve bıttım kahvesine her geçen gün daha çok ilgi duyuluyor.

Yayla kenti olan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde organik bal üretimi yapan arıcıları ziyaret eden ilçe kaymakamı patenti alınan balın kalitesini kontrol ederek çiftçilerin çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Kaymakam İsmail Pendik, elki bal dükkanını ziyaret ederek ilçe genelindeki yaylalarda üretimi yapılan bal, polen, arı sütü ve bıttım kahvesi hakkında bilgiler aldı. Üretimi yapılan balın elki markasıyla piyasaya süren arıcıları iş yerlerinde ziyaret eden kaymakam Pendik, üreticilere yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Pendik, "İlçemizin genelinde arıcılık yapan yüzlerce arıcımız organik bal üreterek satışlarını gerçekleştiriyor. Faraşin yaylası gibi kaç yayla daha var. Bu yüzden tüm yaylalara arıcılar yavaş yavaş gelmeye başladı. Metin Ataman kardeşimiz girişimleri sonucu elki markasıyla patent alarak markalaşmış bir balın satışını gerçekleştiriyor. Kendisine ve tüm ilçedeki arıcılarımıza başarılar bol kazançlar dilerim" dedi.