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Teknoloji

Beyşehir’de silah üreticileri ile av bayilerine silah bilgi sistemi eğitimi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, silah üreticileri ile av bayilerine silah bilgi sistemi hakkında eğitim verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:02:34 -
Beyşehir’de silah üreticileri ile av bayilerine silah bilgi sistemi eğitimi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, silah üreticileri ile av bayilerine silah bilgi sistemi hakkında eğitim verildi.


Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’nde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından verilen Jandarma Silah Bilgi Sistemi (JASBİS) eğitimine ilçede faaliyet gösteren silah üreticileri ile av bayileri katıldı.


Eğitim seminerinde, dünyaya ismini av tüfeği üretimiyle duyuran Huğlu ve Üzümlü mahallelerinin de yer aldığı Beyşehir bölgesinin Türkiye’nin av tüfeği üretiminde yüzde 80’lik üretimini karşıladığı hatırlatıldı.


Bu konumundan dolayı bu eğitim çalışmasının Beyşehir’de yapıldığı vurgulanarak, yörede silah imalatı yapan firmaların yasalara uyumlu olarak faaliyet göstermesinden dolayı yaşanılan memnuniyet ifade edildi. Görsel sunum ve uygulamalarla gerçekleştirilen eğitimde, yasalara uygun olarak yapılan faaliyetlere her türlü desteğin sağlandığı vurgulanırken, kanunsuz üretim yapan kişilere fırsat vermemek adına da sektör temsilcilerinin dikkatli ve duyarlı olmaları istendi. Eğitimde aktarılan husus ve kurallara uygun üretimin sektörün geleceği adına da önemli olduğunun altı çizildi.

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