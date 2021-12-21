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Eğitim Beyşehir okullar tatil mi 22 Aralık Çarşamba | Konya Beyşehir yarın okullar tatil mi?
Eğitim

Beyşehir okullar tatil mi 22 Aralık Çarşamba | Konya Beyşehir yarın okullar tatil mi?

Konya’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Öğrencilerin pek çoğu ise Beyşehir’de yarın yani 22 Aralık Çarşamba günü okulların olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Beyşehir okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-12-21 17:04:00 -
Beyşehir okullar tatil mi 22 Aralık Çarşamba | Konya Beyşehir yarın okullar tatil mi?

Konya son günlerde kar yağışının etkisi altında. Konya’da yaşayanlar ise 22 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, yarın Beyşehir’de okullar tatil mi?

Beyşehir okullar tatil mi 22 Aralık Çarşamba | Konya Beyşehir yarın okullar tatil mi?

Beyşehir’de eğitim öğretime 22 Aralık Çarşamba günü ara verilecek. Yapılan açıklamada, "Beyşehir ilçemizde olumsuz hava şartlarının devam ediyor olması, gece beklenen aşırı buzlanmadan kaynaklı meydana gelebilecek aksaklıklar nedeniyle  İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 22 Aralık 2021 Çarşamba günü (1) gün süreyle eğitime ara verilmesine; bu okullarımızda uzaktan eğitim sistemi ile eğitimin sürdürülmesine; kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

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