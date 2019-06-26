Beyşehir Gölü Milli Parkındaki en uygun yürüyüş ve bisiklet güzergahları tespit ediliyor

Türkiye’nin en büyük milli parklarından olan ve yılın 365 günü yerli yabancı çok sayıda ziyaretçiyi misafir eden Beyşehir Gölü Milli Parkındaki doğa yürüyüş rotaları, bisiklet turlarının yapılabileceği güzergahlar ve motokros dağ parkuru olabilir en uygun alanlar yürütülen bir arazi çalışmasıyla belirleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ile Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan arazi çalışmaları çerçevesinde milli park sahası içerisindeki en uygun yürüyüş parkurları, bisiklet tur ve motokros dağ parkuru olabilecek en uygun güzergahlar işaretleniyor. Doğa yürüyüşleri, bisiklet ve dağ motokrosu turları başta olmak üzere yıl içerisinde birçok aktiviteye ev sahipliği yapan Beyşehir Gölü Milli Parkının eko turizmine kazandırılması kapsamında yürütülen çalışmaların ardından sahadaki en cazip 11 rota ve güzergahın ilk olarak tespitinin yapıldığı belirtildi. Bu parkur ve güzergahların bir ay boyunca yaya olarak yüründükten sonra haritaya işlenip özelliklerinin ortaya çıkarılacağı bildirildi. Arazi çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanmasının hedeflendiği ve belirlenen parkur ve güzergahların hazırlanan Beyşehir Gölü Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı’na da işleneceği öğrenildi.

Sahada yürütülen arazi çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürü M.Tuğrul Şahin, Milli Parklar Şube Müdürü İ.Serhat Uğraş, Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şener, Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etkinlikler Sorumlusu Mustafa Büyükkafalı ve milli parklar mühendisleri de katıldı.