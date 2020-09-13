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Aktüel Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 21:34:17 -
Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan ve saat 17.30'da aldığım bilgiye göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testim pozitif çıkmıştır. An itibarıyla sağlık durumum iyi, moralim yüksek. Çevreme zararım olmaması adına 14 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim. Dualarınızı beklerim, saygılarımla." ifadesini kullandı.

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