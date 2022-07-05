Beyrut’ta göstericiler yolları trafiğe kapattı



Şarku’l Avsat’ın DPA’dan aktardığına göre el Berber ve el Hamra bölgesindeki yollar trafiğe kapatılırken bazı noktalarda ise protestocular yollarda araba lastiği ve konteynır.

Göstericiler yüksek fiyatlar, su ve elektrik kesintilerinde yaşanan sorunlar nedeniyle sokaklara döküldü.

Lübnan, para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesi ile gıda ve hizmet fiyatlarında artışla mücadele ediyor. Ülkede benzeri görülmemiş bir ekonomik kriz yaşanıyor. Lübnan halkının yaklaşık yüzde 80’i yoksulluk sınırının altında yaşamaya çalışıyor.

Şarkul avsat