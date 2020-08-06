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Aktüel

Beyrut Limanı'ndaki patlamadan sorumlu tutulanlar protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-06 23:44:58 -
Beyrut Limanı'ndaki patlamadan sorumlu tutulanlar protesto edildi

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük can kaybı ve hasara yol açan patlamadan sorumlu tutulan yetkililer protesto edildi.

Protestocular, ülkedeki mevcut ekonomik krize karşı eylemler nedeniyle aylardan beri beton ve demir bariyerlerle giriş çıkışlara kapatılan şehir merkezindeki Meclis binasına yürümek istedi.

Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ihmal sonucu meydana geldiğini savunan göstericiler, tepkilerini çeşitli sloganlarla dile getirdi.

Göstericilerin söz konusu bariyerleri aşmaya çalışması üzerine güvenlik güçleri biber gazı kullanarak müdahale etti. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle eylemciler kısa sürede dağılmak zorunda kaldı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu duyurmuştu.

Lübnan hükümeti dün patlamayla ilgili 5 gün sürecek bir soruşturma yapılacağını ve limanda 2014'ten bu yana depolama, koruma ve denetim işlerini yürüten tüm sorumlular hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıklamıştı.

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