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Aktüel Beyrut Limanı'nda 4 tondan fazla amonyum nitrata rastlandı
Aktüel

Beyrut Limanı'nda 4 tondan fazla amonyum nitrata rastlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 20:04:38 -
Beyrut Limanı'nda 4 tondan fazla amonyum nitrata rastlandı

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda bir konteyner içinde 4 tondan fazla amonyum nitrat bulunduğu bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, geçen ay 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin infilak ettiği Beyrut Limanı'ndaki çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Gümrük yetkililerinin talebi üzerine Beyrut Limanı'nın 9 nolu giriş kapısında yer alan bir konteynerin arandığına işaret edilen açıklamada, "Konteyner içinde 4 ton 350 kilogram amonyum nitrat maddesine rastlandı." bilgisi verildi.

Açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki askeri birimlerin söz konusu amonyum nitratla ilgili çalışma başlattığı ifade edildi.

Öte yandan yerel basında yer alan haberlere göre, Beyrut Limanı'nda meydana gelen felaketin bir benzerinin başkentin güneyindeki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nda da olabileceği iddiaları üzerine harekete geçildi.

Söz konusu iddiaların gündeme gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Mişel Neccar'a, ülkenin tek havalimanındaki uçaklara yakıt ikmalinin yapıldığı tesisler başta olmak üzere tüm birimlerdeki bakımların gözden geçirilmesi talimatı verdi.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut, 4 Ağustos'ta 190 kişinin hayatını kaybetmesine, 6 binden fazla kişinin yaralanmasına ve 300 bin kişinin yerinden olmasına yol açan korkunç bir patlamayla sarsılmıştı.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle nüfusu yaklaşık 6 milyona ulaşan Lübnan, sahip olduğu tek tahıl silolarını da söz konusu patlamada kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut'ta meydana gelen büyük patlamanın yol açtığı hasarın 15 milyar doları aştığını ifade etmişti.

Yaşanan felaketten sonra Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkeleri harekete geçerek Lübnan'ı yardımlarıyla ayakta tutmaya çalıştı.

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