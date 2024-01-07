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Dünya Hamas liderinin şehadetinden sonra Beyrut Havalimanı'na siber saldırı!
Dünya

Hamas liderinin şehadetinden sonra Beyrut Havalimanı'na siber saldırı!

Yeniakit Publisher
2024-01-07 23:59:00 - 2024-01-08 00:33:51
Hamas liderinin şehadetinden sonra Beyrut Havalimanı'na siber saldırı!

Lübnan’daki Beyrut Havalimanı’na düzenlenen siber saldırıda Hizbullah karşıtı mesaj yayınlandı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Beyrut Havalimanı’na siber saldırı düzenlendi.

Bilgisayar korsanları, havalimanı içerisinde uçakların kalkış ve varış saatlerini gösteren ekranlarda Hizbullah karşıtı mesaj yayınladı. Mesajda Hizbullah, Lübnan'ı İsrail ile topyekun bir savaşın eşiğine getirmekle suçlanırken, Soldiers of God ile The One Who adlı bilgisayar korsanı olarak bilinen grupların logoları yer aldı.

Soldiers of God saldırının sorumluluğunu üstlenmezken, The One Who ise Beyrut Havalimanı’ndaki ekranların fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

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