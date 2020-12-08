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Aktüel Beypiliç Bolusporlu futbolcular AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Beypiliç Bolusporlu futbolcular AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 14:34:20 -
Beypiliç Bolusporlu futbolcular AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BOLU (AA) - TFF 1. Lig'de mücadele eden Beypiliç Bolusporlu futbolcular, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kırmızı beyazlı ekibin kaptanı Muhammed Bayır ile Azerbaycan asıllı futbolcu Araz Abdullayev ve Bekir Yılmaz, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları inceleyen futbolcular, AA foto muhabirlerinin 2020 yılı içinde çektiği yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek oy verdi.

Araz Abdullayev, haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" ve spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" fotoğraflarına oy verdi.

Bolu ekibinin kaptanı Muhammed Bayır ise spor kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Pemfigus hastası Meryem" ve haber kategorisinde de Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğraflarını oyladı.

Bekir Yılmaz da spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Stadlarda koronavirüs önlemleri", haber kategorisinde Murtadha Al-Sudani'nin "Bağdat'ta çatışma", yaşam kategorisinde de Cem Genco'nun "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva" isimli fotoğrafına oy verdi.

Araz Abdullayev, tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu ifade ederek, "Azerbaycan Gence'deki fotoğraf çok hoşuma gitti. Bu fotoğraflar savaşı anlatmış. Her şey üst seviyede fotoğrafa bakanlara yansıtılmış." dedi.

Muhammed Bayır, AA'nın fotoğraflarının hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, tüm AA çalışanlarına bu kareleri ölümsüzleştirdikleri için teşekkür ettiğini dile getirdi.

Bekir Yılmaz da, AA'nın her yıl yaptığı fotoğraf oylamasının çok güzel bir etkinlik olduğunu kaydederek, "3 kategoride birbirinden etkileyici fotoğraflar var. Hepsi çok etkileyici ama biz, bizi en çok etkileyen fotoğrafları seçtik." diye konuştu.


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