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Spor Beypiliç Boluspor'da 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Beypiliç Boluspor'da 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 19:09:00 -
Beypiliç Boluspor'da 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da 3 futbolcu ve 1 sağlık çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, profesyonel futbol takımı, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi yapılırken, 3 futbolcu ile 1 sağlık çalışanının testleri pozitif sonuçlandı.

Kulüpte toplam 10 futbolcu, 1 antrenör, 1 sağlık personeli ve 4 çalışanın izolasyonda bulunduğu, tedavilerinin de devam ettiği aktarıldı.


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