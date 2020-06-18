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Aktüel

Beypazarı’nda ağır tonajlı araçların park sorunu çözülüyor

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde ağır tonajlı araçların park sorununun çözümü için Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçenin 6 farklı noktasında belirlenen 32 bin metrekarelik alan düzenleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:49:42 -
Beypazarı’nda ağır tonajlı araçların park sorunu çözülüyor

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde ağır tonajlı araçların park sorununun çözümü için Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçenin 6 farklı noktasında belirlenen 32 bin metrekarelik alan düzenleniyor.


Beypazarı’nda tır, kamyon ve ağır tonajlı araçların yaşadığı park sorunu, yapılan çalışmalarla ortadan kaldırılıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen İlçe Trafik Güvenliği toplantısında, tüm kurumların ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde son günlerde ilçede yaşanan trafik sıkışıklığına ilişkin tır, kamyon, traktör gibi ağır tonajlı araçların kullanmasına uygun alanların tespiti yapılarak, bu alanlara park yapılması konusunda mutabakata varıldı. İlçede trafik yoğunluğunun rahatlatılması amacıyla varılan mutabakatın ardından çalışma başlatıldı. Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçenin 6 farklı noktasında belirlenen 32 bin metrekarelik alan, ağır tonajlı araçların park yapması için düzenlenmeye başlandı.

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