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Aktüel Beyoğlu'ndaki silahlı saldırıda 1 kişi öldü
Aktüel

Beyoğlu'ndaki silahlı saldırıda 1 kişi öldü

3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 13:15:04 -
Beyoğlu'ndaki silahlı saldırıda 1 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu’nda inşaatta çalışan 1 kişiyi silahla öldürdükleri öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde Piri Paşa Mahallesi Ahbap Sokak’taki inşaatta çalışan işçiler ile inşaata gelen bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgayı dönüşmesi üzerine inşaat işçisi Kasım K. silahla vuruldu.

İnşaata gelen gruptakiler kaçarken durum 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kasım K. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan 3 şüpheli Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fatih'te yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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