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Yerel Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yerel

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-08-07 06:57:00 -
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İstanbul Beyoğlu'nda motosikletli kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Tarlabaşı Bulvarı'nda seyir halindeki motosikletli kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki 2 kişiye silahla ateş edip uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve ismi öğrenilemeyen yaralılardan biri müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, çevrede güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Olay yerindeki bir otomobile 3 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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