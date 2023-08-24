Beyoğlu'nda restoranda dehşet! Ünlü şarkıcının kulağını kopardı!

Beyoğlu’ndaki bir restorana giden Ali Kal, işletme sahibinin Çin Aslanı cinsi köpeğinin saldırısını uğradı. Köpek, ünlü şarkıcının sağ kulağını kopardı.

Ünlü şarkıcı ve organizatör Ali Kal, 13 Haziran günü İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir steak house restoranına gitti. Siparişini veren Kal, yemeğin gelmesini beklemeye başladı. İddiaya göre işletme sahibi M. A.'nın Çin Aslanı cinsi köpeği aniden Kal'a saldırdı.

Dilek Yaman Demir’in Sabah’taki haberine göre köpeğin saldırısı sonucu kulağından yaralanan Kal, yakınlardaki özel bir hastaneye giderek tedavi oldu. Tedavide Kal'ın sağ kulağının koptuğu belirlendi.

İşletme sahibine giderek durumu konuşmak isteyen ünlü şarkıcı, M. A.'nın önemsemez tavrıyla karşılaştı. Bu arada M. A.’dan köpeğin zaman zaman bu tarz saldırgan davranışlarda bulunduğunu da öğrenince büyük bir şok yaşadı.

Yaşadığı dehşet nedeniyle sahnelere ara verdiğini, maddi olarak büyük zarar gördüğünü, kulağının olmaması nedeniyle psikolojik olarak da zedelendiğini ifade eden Kal, uzuv kaybı yaşadığını belirterek ameliyat olması gerektiğini söyledi.

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Kal şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.